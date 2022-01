PM recupera motocicleta com restrição de roubo e furto em Itabaiana

Militares do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) recuperaram neste sábado (01) uma motocicleta com restrição de roubo e furto na cidade de Itabaiana.

A equipe realizava rondas na região do Centro da cidade quando recebeu informação de que havia uma moto abandonada em uma lixeira no final da rua Manoel da Lapa. No local, os militares encontraram uma T-jet preta e durante consulta ficou constatada que a mesma possuía restrição de roubo e furto.

A motocicleta foi levada à Delegacia para a adoção das medidas cabíveis.

Foto PM/SE