Alese aprova concessão de dois títulos de cidadania

Foram aprovadas as concessões de títulos de cidadania sergipana para o pró-reitor de planejamento da Universidade Federal de Sergipe, Rosalvo Ferreira Santos, e para o grão-mestre da grande loja maçônica do estado, Alberto Jorge Franco Vieira. Os projetos de resolução Nº 52 e 53/2021, respectivamente, foram aprovados em votação na sessão plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Os projetos são de autoria do deputado Luciano Bispo (MDB). Rosalvo Ferreira Santos tem desenvolvido atividades de pesquisa e extensão na temática rural e atua como Pró-Reitor UFS desde 2012. Alberto Jorge Franco Vieira nasceu no município de ltaiba, em Pernambuco. Em 1998, ele se mudou para Canindé de São Francisco, no sertão sergipano, onde começou seus trabalhos no serviço público do estado.

Foto: Jadilson Simões

Por Wênia Bandeira

Foram aprovadas as concessões de títulos de cidadania sergipana para o pró-reitor de planejamento da Universidade Federal de Sergipe, Rosalvo Ferreira Santos, e para o grão-mestre da grande loja maçônica do estado, Alberto Jorge Franco Vieira. Os projetos de resolução Nº 52 e 53/2021, respectivamente, foram aprovados em votação na sessão plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Os projetos são de autoria do deputado Luciano Bispo (MDB). Rosalvo Ferreira Santos tem desenvolvido atividades de pesquisa e extensão na temática rural e atua como Pró-Reitor UFS desde 2012. Alberto Jorge Franco Vieira nasceu no município de ltaiba, em Pernambuco. Em 1998, ele se mudou para Canindé de São Francisco, no sertão sergipano, onde começou seus trabalhos no serviço público do estado.

Foto: Jadilson Simões

Por Wênia Bandeira