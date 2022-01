Aracaju registra 19 acidentes no primeiro fim de semana do ano

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju registrou 19 acidentes na capital durante o primeiro final de semana do ano. Os registros são da última sexta-feira, 31 de dezembro, até o domingo, 2.

Dentre as ocorrências, vale destacar um acidente registrado na madrugada do dia 1º de janeiro, na Praia Formosa, no bairro 13 de julho. Um veículo se chocou com um poste de iluminação. A Energisa foi acionada para fazer a substituição do poste e não houve registro de vítimas.

Outro acidente também registrado no primeiro dia do ano, durante a madrugada, aconteceu na avenida Tancredo Neves. Uma moto e um carro se envolveram em uma colisão traseira. Duas pessoas ficaram feriadas e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado para socorrer as vítimas, que foram levadas para o Hospital de Urgências (Huse) Governador João Alves Filho.

Fonte: Ascom/SMTT