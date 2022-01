Banhistas que foram atropelados por buggy recebem alta do Huse

Cinco vítimas do acidente registrado na Praia do Jatobá, no município da Barra dos Coqueiros, receberam alta nesta segunda-feira (3).

A assessoria do Hospital João Alves informou que foram atendidas duas crianças e três adultos. Uma das vítimas fraturou a clavícula e precisará de acompanhamento para saber se vai ser necessário a realização de cirurgia.

Acidente

Um veículo tipo buggy atropelou alguns banhistas no final da manhã deste sábado (01), na faixa de areia na Praia do Jatobá no município de Barra dos Coqueiros. Uma equipe da Companhia de Policiamento de Trânsito (CPTran) foi acionada para a ocorrência onde oito pessoas foram atropeladas e precisaram ser conduzidas ao hospital.