Carro da Vacina: confira as datas e os locais da vacinação itinerante no município de Aracaju

A Prefeitura deu início a uma nova estratégia na Vacinação Itinerante para alcançar as pessoas que ainda não receberam a segunda dose ou a dose de reforço. A Secretaria Municipal da Saúde identificou os bairros onde há maior número de faltosos. Os bairros Santa Maria, Centro, Santos Dumont, Farolândia e São Conrado lideram, entre as localidades onde há maior número de pessoas que ainda não receberam a segunda dose. No Santa Maria, por exemplo, cerca de 5 mil pessoas não concluíram o esquema vacinal.

Já sobre o comparecimento das pessoas para a dose de reforço, o Centro com o maior número de faltosos. São 9.217 pessoas que já podem receber a terceira dose e ainda não foram às unidades básicas de saúde. Os bairros Farolândia (4.097 pessoas), Jabotiana (3.460), São Conrado (3.118) e Luzia (2.404) completam a lista das localidades com maior número de abstinência quanto à dose de reforço. “Nosso carro da vacina passará pelas ruas desses bairros chamando às pessoas para se vacinarem. Iremos de porta em porta e o carro estará ali para vacinar a pessoa”, explicou o prefeito.