Conselheiro Flávio Conceição inicia gestão na presidência do Tribunal de Contas de Sergipe

O conselheiro Flávio Conceição iniciou nesta segunda-feira, 3, sua gestão na presidência do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE). Empossada em sessão solene no último dia 10 de dezembro, a nova Mesa Diretora da Corte para o biênio 2022/2023 tem ainda os conselheiros Ulices Andrade e Angélica Guimarães nas funções de vice-presidente e corregedor-geral, respectivamente.

Ao assumir o cargo, o novo presidente esteve reunido com diretores e integrantes do corpo técnico da Casa, quando reiterou sua meta de uma gestão focada na capacitação e no controle preventivo, além da preocupação contínua com as fiscalizações e apreciações de contas públicas.

“Como destaquei no meu discurso de posse, o TCE seguirá atuando de forma plena, com o objetivo de assegurar a correta destinação dos recursos públicos em benefício da sociedade”, destacou o conselheiro Flávio Conceição.

Ele também elogiou o desempenho do seu antecessor na presidência, o conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, que “esteve à frente desta Casa num momento de extrema dificuldade, mas manteve o Tribunal firme no controle dos gastos públicos”.

Conforme prevê o Regimento Interno, no mês de janeiro o Tribunal de Contas encontra-se em período de férias coletivas, de modo que as sessões da Câmaras e do Pleno serão retomadas no próximo mês de fevereiro.

Por DICOM/TCE