Deputado Luciano Bispo recebe representantes da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros

Nos próximos dias os deputados estaduais passam a debater dois projetos de lei que tratam da organização das corporações militares do Estado: a Regulamentação do Sistema de Proteção Social dos militares estaduais e a Estruturação Orgânica do Corpo de Bombeiros. A tramitação do texto na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) levou os comandantes da Polícia Militar (PM-SE), Marcony Cabral, e do Corpo de Bombeiros Militar (CBM-SE), Alexandre Alves, a agradecer pelo apoio dos parlamentares. Os dois foram recebidos pelo presidente da Casa, deputado estadual Luciano Bispo.

Durante a visita, o presidente da Alese disse que a toda pauta que trata de beneficiar a área de segurança pública não enfrenta dificuldades. Para Bispo, o papel do parlamento é colaborar para que a corporação militar desempenhe bem suas funções. “É válido reconhecer a responsabilidade de ambas as corporações com o povo sergipano. Tivemos uma boa conversa e nos colocamos sempre à disposição dos militares. Estão na pauta desta semana os dois projetos que serão apreciados após serem encaminhados para votação pelos colegas”, observou.

Uma visita de cortesia e uma conversa que estreita ainda mais a parceria. Foi assim que o comandante-geral da PM-SE, classificou o encontro. De acordo com Marcony Cabral, o estado maior da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros cumprem todos os anos a prática de realizar visitas institucionais no início do ano e a Alese integra a iniciativa. “Em nome do presidente da Alese, saudamos todos os deputados e desejamos um ano legislativo muito próspero para o Estado de Sergipe. E nesta ocasião, reforçamos a parceria baseada em laços estreitos da Assembleia Legislativa que está sempre de portas abertas para nos receber”.

O comandante-geral do CBMSE, Alexandre Alves, também se mostrou satisfeito com a visita ao chefe do Poder Legislativo no primeiro dia útil do ano. “Estamos iniciando o ano de 2022 com o pé direito. Neste encontro, o deputado Luciano Bispo demonstra um grande respeito pelas instituições militares e, aproveitamos ainda, para comentar sobre os dois projetos importantes que estão sendo tramitados na Casa. É um momento histórico com a expectativa de que este novo ano possibilite a legitimação de grandes conquistas em prol da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros”, finalizou.

Foto: Joel Luiz

Agência Alese