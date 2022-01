Detento é encontrado morto dentro do Copemcan

A Secretaria da Justiça, do Trabalho e da Defesa do Consumidor (Sejuc), informou que um detento foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (03), no Complexo Penitenciário Dr. Manoel Carvalho Neto (Copemcan), em São Cristóvão.

Ele foi identificado como José Camilo dos Santos, conhecido como “Dé do Vulcão”, de 27 anos.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo e as informações são de que teria como causa da morte asfixia em meio líquido.

A Sejuc informou que foi instaurado um procedimento administrativo e as circunstâncias em que ocorreram a morte e que será investigada pela polícia civil.