Em Simão Dias, 2021 é marcado por conquistas e realizações da gestão 

Em meio a maior crise sanitária provocada pela pandemia do Novo Coronavírus, em 2021, primeiro ano da gestão Nossa Força, Nossa Gente, o trabalho foi intenso no município de Simão Dias.

A gestão fez a sua parte na área da saúde no controle e prevenção da Covid-19, inclusive com a implantação de barreiras sanitárias, o Centro de Triagem de Síndromes Gripais e a Central de Monitoramento da Covid, além de lançar o Plano de Imunização Municipal e promover a desinfecção de ruas, praças e órgãos públicos e privados. Também ocorreu a distribuição de máscaras e a realização de testes rápidos em parceria com a UFS.

Paralelo ao enfrentamento à Covid, a pasta implantou o Terceiro Turno da Saúde; o Projeto Saúde em Ação e o Programa Sorrindo mais Simão Dias; ampliou o atendimento médico nos Povoados Triunfo e Salobra, bem como aumentou o quadro de funcionários da Farmácia Básica e a reestruturou com novos medicamentos, além de levar a farmácia para os Povoados Salobra e Curral dos Bois.

A gestão também realizou 119 cirurgias de média complexidade e 44 cirurgias de catarata em parceria com o IOSE. No Centro de Especialidades Médicas passou a ser realizado o teste da linguinha e além disso ocorreu a ampliação dos atendimentos de especialistas, a exemplo de médico ortopedista. Em breve, a prefeitura inaugurará o Centro Municipal de Saúde (CMS), no prédio do antigo CESP, tendo inclusive as ofertas de raio-x e ultrassom.

O laboratório municipal implantou a coleta domiciliar, coleta lúdica e coleta Drive-Thru, assim como ampliou a oferta do elenco de exames. O Programa ‘Melhor em Casa’ ganhou nova roupagem com uma equipe multidisciplinar e atendimento rotativo de mais de 200.

Agentes de Saúde receberam 80% do Previne Brasil e fardamento com proteção e as gestantes passaram a ter um atendimento odontológico ampliado de 19% para 34%. O Centro Municipal de Saúde Animal São Francisco de Assis passou por reforma em sua estrutura e também ocorreu a 1ª Feira de Adoção Animal de Simão Dias e o VET DAY para atendimento de animais domésticos, bem como foram realizadas quase 1000 castrações de gatos e cães.

A Secretaria de Administração, Planejamento, Orçamento, organizou a realização do Concurso Público, com oferta de 145 vagas; prepara o novo plano de cargos e salários da Guarda Municipal e por meio de Portaria promoveu seis servidores efetivos ocupantes do cargo GMSD.

Ainda nesse período, a prefeitura pagou servidores em dia; atualizou o Piso Salarial dos Professores e ainda o pagou o retroativo do piso. A secretaria também promoveu recadastramento de todos os servidores; organizou o Projeto Prefeitura em Ação, o Programa ‘Acelera Simão Dias’, com investimentos de mais de R$ 12 milhões e às comemorações do Dia do Servidor, bem como realizou Audiência Virtual para discussão do Plano Plurianual, LDO e LOA.

Durante o ano de 2021, o setor de Agricultura realizou a ativação de poços artesianos na zona rural; distribuiu mudas frutíferas; lançou o Programa Campo Limpo e implantou Sistemas Simplificados de Água, realizou a limpeza de tanques e levou água potável de qualidade, através de caminhões pipa, para comunidades.

Também foram destacados a realização de cursos; discussão em torno da cultura do milho com BNB e fechado parcerias com órgãos públicos estaduais. Com as obras do novo mercado, a atual gestão planejou e organizou a comercialização em torno do mercado, proporcionando trafegabilidade e segurança para feirantes e consumidores.

O setor de Esporte doou bolas e fardamentos para equipes da cidade e dos povoados; promoveu a Semana Esportiva Online, o Festival da Gente em live, os Campeonatos Municipais de Futevôlei e Futsal, além de realizar adequações em campos e quadras poliesportivas do município, e adquirir um veículo novo.

Também apoiou atletas em competições estaduais e nacionais e para 2022 planeja um ano repleto de realizações, com a inclusão de Simão Dias na disputa do Campeonato Sergipano e Copa TV Sergipe de Futsal.

A Secretaria de Inclusão, Assistência Social e do Trabalho teve papel importante em 2021, com mais de 3 mil famílias sendo beneficiadas com Peixe na Semana Santa; a entrega de kits de enxovais, por meio do Projeto ‘Acolhendo Mães’, para gestantes e milhares de cestas básicas para famílias carentes do município.

Também ocorreram homenagens em datas comemorativas e aos assistidos da Casa Lar São Francisco de Assis, assim como ações e reuniões voltadas ao Selo Unicef e ao Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Também foram registradas capacitação e treinamento para as equipes que atuam na política de Assistência Social e cadastramento do ‘Projeto Carrinheiros Autorizados’.

A secretaria inaugurou as novas instalações do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS II) Viver Melhor; a reforma e ampliação do Anexo I da Secretaria de Inclusão, Assistência Social e Trabalho; da sede da Junta do Serviço Militar e do Centro de Referência Especializado em Assistência Social – CREAS, bem como assinou Ordem de Serviço para construção do CREAS no Conjunto Centenário.

A gestão Nossa Força, Nossa Gente realizou limpeza, capinagem e organização das praças e vias públicas, bem como de melhorias das estradas vicinais. Lançou o Projeto Terceiro Turno da Iluminação; promoveu pavimentações na cidade e nos povoados e inaugurou praças, quadra poliesportiva e o Pórtico de acesso ao município de Poço Verde. O município também foi contemplado com uma máquina motoniveladora (patrol) via Codevasf.

Fruto de recursos próprios e de emendas parlamentares, a administração pública investirá mais de R$ 12 milhões através do Programa ‘Acelera Simão Dias’.

A Educação organizou a retomada das aulas, de forma remota, suspensas em meados de março de 2020, em fevereiro de 2021, com a entrega de roteiros e atividades impressas aos alunos. Para isso, a SEMEC promoveu a Busca Ativa Escolar, com blitz informativa, e criou o Plano Estratégico discutido na Jornada Pedagógica.

A SEMEC promoveu palestras virtuais e via rádio, carreata de Conscientização sobre o Autismo, I Concurso Literário “Meu Amor por Simão Dias”, ações educativas junto ao Projeto EJA Campo Saberes da Terra e a Conferência Municipal de Educação.

A Educação realizou o pagamento antecipado do sexto ferial, o piso do magistério e o pagamento dos retroativos deste piso referente a 2021 e já com planejamento traçado para o retorno às aulas presenciais em 2022, a gestão iniciou as reformas, manutenções e adaptações das unidades escolares, dentre elas já sendo concluídas nos Povoados Sítio Alto, Salobra, Caiça de Cima, Curral dos Bois, Cumbe II e a Creche Conjunto Caçula Valadares.

O setor da cultura também comemorou avanços em 2021. Através do empenho da Prefeitura, a Lei Aldir Blanc contemplou com ajuda financeira diversos agentes culturais e fazedores de cultura, totalizando mais de R$ 100 mil reais. O Memorial de Simão Dias também teve seus avanços, sobretudo no processo para salvaguardar a História local, bem como na criação da sala da Cultura Popular.

A Biblioteca também ganhou melhorias, com maior destaque na criação da Biblioteca Infantil, na ativação do Telecentro Comunitário. Além disso, também foi realizado o mapeamento cultural, bem como a realização das contrapartidas dos aprovados da Lei Aldir Blanc.

Além de ter o papel importante na organização e nos gastos dos recursos públicos, a Secretaria de Finanças promoveu a Criação da “IPTU PREMIADO”; modernizou o sistema para a impressão da Certidão Negativa e IPTU on-line; criou o REFIS 2021, com prazo final até o último dia útil do ano; atualizou cadastro imobiliário de ruas do Loteamento Zé de Aurora; articulou junto a JUCESE, na implantação do Desburocratiza Sergipe e recuperação de créditos junto a empresas de telefonia e Reestruturação e modernização do Setor Tributos.

A Secretaria de Controle Interno promoveu em 2021: Participação do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção “e-Prevenção”; capacitações com os secretários municipais; contribuição efetiva na elaboração de Leis Municipais (No total foram sancionadas 45 leis municipais, sendo 22 dessas elaboradas pelo poder executivo municipal e 23 advindas do poder legislativo municipal; criação de Portarias e Decretos Municipais; pronto atendimento as diligências de forma transparente aos órgãos do controle externo no desempenho de sua missão institucional; acolhimento e tratamento das demandas dos cidadãos, através da OUVIDORIA MUNICIPAL e verificação ativa da conformidade dos procedimentos dos processos licitatórios conforme a aplicação das leis nº 10.520/2002, 8.666/93 e 14.133/21.

A administração municipal também realizou capacitação dos servidores, através da implantação do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC e Minicurso Redação Técnica Municipal.

Enfim, apesar das dificuldades enfrentadas, porém, com compromisso e responsabilidade, os desafios foram vencidos com muito trabalho, em prol da promoção de mais qualidade de vida para os simãodienses.

ASCOM / Prefeitura Municipal de Simão Dias