Em um ano Salgado avança e atual gestão comemora transformações no município

Um ano se passou. E Salgado já sente os impactos do desenvolvimento que abrem caminho para a chegada de um novo tempo no município. Nos últimos 365 dias, a atual gestão comemorou transformações e avanços que se estendem nos quatro cantos da cidade e do interior.

Saúde

Assim, 2021 começou com o Testa Salgado, em parceria com a Universidade Federal de Sergipe, realizamos quatro. Intensificamos a vacinação contra a covid-19, protegemos a população com as barreiras sanitárias e distribuímos álcool 70% e máscara ao povo. Também reativamos o atendimento odontológico, paralisado há seis meses, reabrimos Unidades Básicas de Saúde (UBSs) em vários pontos do município. Implantamos atendimento psicológico no povoado Água Fria pela primeira vez e realizamos a vacinação antirrábica. Em parceria com a ONG Visão Total proporcionamos exames de vista, e com o Hospital do Amor de Barretos, exames de mamografia.

Obras

Em um ano, a Secretaria Municipal de Obras resolveu parte dos problemas da população e modernizou nossa cidade. Em parceria com o DER, realizamos a elevação da bancada da estrada do povoado Moendas e região, que impedia a passagem de veículos e pedestres durante as fortes chuvas. Pavimentamos com asfalto algumas ruas da cidade e do povoado Água Fria, além do calçamento com paralelepípedo. Fizemos melhorias, reabrimos e reativamos a Rodoviária, o Balneário Público Municipal e as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) dos povoados Macedina, Quebradas II e IV e Saco Encantado. Reformamos o CAPS, e revitalizamos diversos prédios públicos além da quadra poliesportiva do povoado Saco Encantado. Além da manutenção e recuperação das estradas vicinais do nosso município.

Assistência Social

Ao longo deste ano, a Secretaria Municipal de Assistência Social cuidou dos salgadenses. O Programa Peixe na Mesa garantiu uma Páscoa digna a várias famílias e pela primeira vez, além do peixe, elas receberam arroz e leite de coco. Também garantimos comida na mesa de centenas de famílias em situação de insegurança alimentar com o inédito Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). As entregas de cestas básicas que realizamos ao longo de 2021 ajudaram muitas pessoas. O Projeto Ser Mãe garantiu enxovais às mães acompanhadas pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF). E aos pequenos que já vieram ao mundo levamos atividades psicossociais com o Projeto Criança Feliz. Reabrimos o Centro dos Idosos e realizamos o Arraiá Itinerante da Assistência Sociá, em que distribuímos canjica e arroz doce durante as festas juninas.

Educação

Em razão do atual momento, a Secretaria Municipal de Educação foi desafiada no último ano. E no final, a pasta superou cada obstáculo. Em 2021 realizamos o Busca Ativa, resgatamos as crianças que estavam longe da escola e as trouxemos de volta para dentro da sala de aula. Distribuímos os kits de merenda escolar aos pais dos alunos matriculados na rede municipal. Garantimos o retorno das aulas presenciais com a necessária segurança e proteção contra o coronavírus, além de uma merenda de qualidade em todas as escolas. E para fortalecer ainda mais nosso ensino, aderimos aos programas Alfabetizar pra Valer, Brasil na Escola, Educação e Família e Tempo de Aprender.

Agricultura e Meio Ambiente

Em 2021, a Secretaria Municipal de Agricultura ficou mais forte. Pela primeira vez, a pasta ganhou seu próprio prédio. Em parceria com o INCRA abriu uma Unidade Municipal Cadastral (UMC) que já emitiu 50 Certificados de Cadastro de Imóveis Rurais (CCIR). Adquiriu mudas frutíferas e novos veículos agrícolas como tratores com plantadeira e niveladora e um caminhão-pipa.

Na Secretaria Municipal de Meio Ambiente o ano foi de conquistas. Em parceria com a Conscensul, garantimos aos catadores de recicláveis do nosso município Equipamentos de Proteção Individual e instrumentos adequados para a reciclagem. E também trouxemos para Salgado o selo ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável).

Esporte e Cultura

Nos últimos 365 dias, o Esporte resgatou a alegria dos salgadenses e fortaleceu a juventude. Realizamos um curso de introdução de jovens ao Mercado de Trabalho e de arbitragem para os árbitros amadores do nosso município. Também revitalizamos a quadra poliesportiva do Saco Encantado e do Flora Batista e devolvemos a alegria à população ao retomar o 17º Campeonato Salgadense de Desporto Amador.

Na Cultura, a pandemia não ofuscou o brilho dos artistas salgadenses e a pasta realizou a live Talentos de Salgado. Os artistas locais se apresentaram ao vivo e suas performances foram vistas em todos lugares por meio do nosso canal no Youtube.

Transporte e Turismo

Recuperação e renovação foram as palavras de ordem da Secretaria Municipal de Transporte em 2021. A pasta recuperou os veículos da atual frota que estavam em péssimas condições. Mas também renovou a frota ao adquirir novos transportes, como dois ônibus escolares, dois tratores agrícolas e um caminhão-pipa.

No Turismo, 2021 foi o ano da esperança e da oportunidade. Junto com a pasta do Esporte, garantimos emprego a alguns jovens do nosso município em parceria com o Grupo Madero. Com a Assistência Social, oferecemos aulas de hidroginástica aos servidores. Por fim, reabrimos e fizemos melhorias no Balneário Público Municipal, nossa referência turística que vai turbinar nosso comércio abrindo o horizonte para dias melhores.

Administração e Finanças

A Secretaria Municipal de Administração beneficiou os estudantes com a implantação do Programa Jovem Estagiário, e os servidores públicos municipais com o Ipesaúde. Também realizou o recadastramento da base das informações dos servidores municipais ativos.

Compromisso e respeito aos servidores foram as bandeiras da Secretaria Municipal de Finanças em 2021. Implantamos o programa de Recuperação Fiscal (REFIS) e garantimos aos servidores a realização de empréstimos consignados. Iniciamos o pagamento dos salários atrasados de dezembro de 2020, um feito inédito em nosso município.

Foi um ano de compromisso e trabalho por Salgado. Nosso município vislumbra grandes transformações. E caminha a passos largos rumo ao horizonte do desenvolvimento.

Ascom – Prefeitura de Salgado