Estudante sergipana é destaque pela luta contra a pobreza menstrual

A aluna do Atheneu Sergipense Lenice Oliveira foi considerada uma das Personalidades do Ano pelo Jornal das Dez da Globonews por toda a sua luta para garantir o acesso das jovens pobres aos absorventes.

Ela foi entrevistada pelo programa e contou um pouco das suas ações, que já garantiram um projeto de lei para beneficiar estudantes de baixa renda nesta situação e a doação de 191 mil absorventes. O projeto Absorvente é Direito conta com todo apoio do Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc).

Um verdadeiro orgulho não só para o Atheneu, mas de todo o estado de Sergipe, que mostra que a educação pública de qualidade pode gerar cidadãs e cidadãos cada vez mais conscientes e capazes de mudar o mundo.

Fonte e foto ASN