Férias das crianças: Secretaria da Saúde alerta sobre acidentes domésticos em Sergipe

Com a chegada do período de férias escolares, cresce o número de ocorrências de acidentes domésticos envolvendo crianças. De acordo com pesquisa da ONG Criança Segura, 38% das mortes por acidentes com crianças acontecem durante as férias. Estima-se que no Brasil ocorrem cerca de 200 mil acidentes domésticos por ano com crianças, como queimaduras, quedas e afogamentos. Entretanto, nas férias escolares este índice aumenta em 25%. Os dados são da Sociedade Brasileira de Pediatria.

Como parte dessa estatística, a pequena J. C. L. de apenas 5 anos, está de férias da escola e sofreu um leve acidente doméstico. A criança brincava no parquinho do condomínio com os colegas, escorregou e bateu a cabeça. Ocorrências como essas se repetem diariamente no Pronto Socorro do Hospital Pediátrico José Machado de Souza, localizado no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), principalmente, com o início desse período.

Existem diversas dicas e sugestões para evitar acidentes pediátricos, no entanto, nenhum cuidado é 100% eficaz, é o que afirma a coordenadora da Pediatria do Huse, Cristiane Barreto.“É muito importante que os pais não se descuidem. Devem voltar a atenção, principalmente, os que estão aprendendo a caminhar e tudo eles querem descobrir. Redobrar a atenção nas brincadeiras e sugerir alternativas mais tranquilas como leitura, televisão e jogos educativos é uma tentativa de prevenir acidentes”, reforça Cristiane.

Prevenção

É importante supervisionar as brincadeiras e sempre estar alerta para os objetos e materiais que possam oferecer risco às crianças, além de preparar o ambiente antes desse período são formas de prevenir que acidentes mais graves não aconteçam, a exemplo de instalação de grades ou redes de proteção nas janelas e sacadas, não deixar cadeiras e bancos perto de janelas, pois as crianças podem escalar e se debruçar. O mesmo vale para móveis baixos perto de estantes e armários altos.

A pediatra destaca que é importante reforçar os cuidados e instalar portões de segurança no topo e pé das escadas, orientando as crianças a brincar em locais seguros, bem como proteger as tomadas com protetores específicos evitando acidentes, não deixar o ferro de passar quente ao alcance da criança, mesmo que esteja desligado, colocar os cabos das panelas virados para dentro do fogão, dessa forma evita que elas possam ser puxadas.

