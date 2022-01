Governo abre inscrições para o curso Pré-Universitário 2022

Em 2022, o Governo de Sergipe oferta 5.450 vagas distribuídas em 46 polos, em 32 municípios sergipanos

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), abrirá nesta terça-feira, 4, as inscrições para o processo seletivo do Curso Pré-Universitário. As inscrições serão gratuitas e deverão ser feitas via Internet no endereço: https://intranet.seduc.se.gov.br/preuni/, até às 23h59min de 18 de janeiro de 2022. Estão sendo ofertadas 5.450 vagas distribuídas em 46 polos, em 32 municípios sergipanos.

Ao efetuar a inscrição, o aluno deverá escolher o local de prova, o polo em que deseja concorrer à vaga e a Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol). O candidato interessado deverá ser egresso da Rede Pública ou estudante concluinte do Ensino Médio da Rede Pública de Ensino no ano letivo de 2021. A prova de seleção será realizada no dia 30 de janeiro. Os portões estarão abertos a partir das 7h e serão fechados às 8h. Os locais de realização das provas serão divulgados no dia 27 de janeiro, através do portal do Pré-Universitário/Seduc (https://intranet.seduc.se.gov.br/preuni/). No dia da prova, os candidatos deverão estar munidos de um documento oficial com foto.

As provas para o Processo Seletivo 2022 do Programa Pré-Universitário da Seduc conterão, ao todo, 40 questões, com as seguintes áreas do conhecimento: Linguagens e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias. Além dessas áreas, haverá também uma prova de redação, que deverá ser redigida em forma de texto dissertativo-argumentativo com no mínimo oito e no máximo 30 linhas.

A coordenadora do Pré-Universitário, professora Gisele Pádua, incentiva os alunos da rede pública a participarem da seleção. ”A gente vai começar mais um ano letivo, desta vez retomando o processo seletivo de forma tradicional, voltando a fazer a prova. Nós convidamos todos os estudantes a participar dessa seleção. Essa é mais uma oportunidade que os estudantes da escola pública têm para se preparar para o Enem, fazendo parte do Pré-Universitário, um programa de sucesso que, todos os anos, tem um grande número de aprovações. A gente aguarda todos para mais um ano promissor”

Resultado e matrícula

O resultado será publicado no dia 23 de fevereiro, no endereço eletrônico https://intranet.seduc.se.gov.br/preuni/. Os candidatos classificados deverão realizar sua matrícula no período de 7 a 9 de março, devendo entregar uma fotografia 3×4 recente, bem como a cópia legível dos seguintes documentos: carteira de identidade; CPF; comprovante de residência; declaração emitida por unidade escolar da Rede Pública comprovando a matrícula na 3ª série do Ensino Médio no ano corrente ou documento (certificado ou declaração) atestando que o candidato concluiu o Ensino Médio na Rede Pública; ou documento de conclusão do Ensino Fundamental e comprovante de inscrição no ENCCEJA Ensino Médio em 2022.

Os candidatos para os quais o ano letivo de 2021 ainda não tenha se encerrado deverão apresentar declaração atestando que está regularmente matriculado na Rede Pública e apto para cursar a 3ª série do Ensino Médio regular ou Ejaem no ano de 2022. O início das aulas está previsto para o dia 14 de março.

Foto assessoria