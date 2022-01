Homem é flagrado com arma de fogo na Grande Aracaju

Na manhã do último sábado (1), equipes do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo, em Nossa Senhora do Socorro, região da Grande Aracaju.

Segundo informações policiais, a equipe foi acionada para averiguar uma denúncia de porte ilegal de arma de fogo no Conjunto João Alves. No local, os militares visualizaram três homens com características que batiam com as informações do denunciante repassadas pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp). Durante a abordagem, com um dos homens, foi encontrado um revólver calibre 32 sem munições.

O caso foi encaminhado à Central de Flagrantes para a adoção das medidas cabíveis.

Fonte: PMSE