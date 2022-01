Luciano Pimentel comemora projeção do crescimento do PIB/SE

O deputado Luciano Pimentel (Sem Partido), comemorou nesta segunda-feira, 3, a colocação de Sergipe, na Análise Macroeconômica da MB Associados/4E Consultoria. O levantamento mostra que o Produto Interno Bruto (PIB) do estado deverá crescer mais de 4% em 2022, estando em primeiro lugar no Brasil (assim como a Paraíba) com a maior projeção de aumento.

“Não há nada melhor do que começar um novo ano com boas notícias. Esse é um dado importantíssimo para o nosso estado, pois sabemos que o PIB está atrelado à quantidade de produtos e serviços gerados em uma região”, ressalta.

Luciano Pimentel acrescentou que esse número é também reflexo do trabalho relevante que o Governo de Sergipe tem realizado em prol do desenvolvimento econômico. “O governador Belivaldo Chagas está de parabéns por mais esse resultado, o que demonstra uma gestão eficiente e preocupada com a geração de emprego e renda. A estimativa econômica da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) para o Brasil é de 1,4% em 2022, enquanto a pesquisa Focus do Banco Central projeta 0,58%”, destaca.

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza