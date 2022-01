Uma mulher ainda sem identificação foi encontrada morta com marcas de perfuração no pescoço, no loteamento Novo Horizonte e o Conjunto Marcos Freire I, no município de Nossa Senhora do Socorro.

As informações passadas pela polícia militar são de que a guarnição foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou a vítima sem vida e sem nenhuma vestimenta na parte inferior.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e recolheu o corpo.

A Polícia Civil vai investigar o caso.