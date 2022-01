PM apreende duas motocicletas com os chassis adulterados

Policiais da Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac) apreenderam duas motocicletas com os chassis adulterados, na noite desse domingo, 02, no município de Graccho Cardoso.

As equipes da Ciopac realizavam o patrulhamento de rotina na referida cidade, quando visualizaram duas motocicletas estacionadas ao longo da via e resolveram averiguar. Mediante consulta veicular, os policiais descobriram que os números de identificação das motos estavam raspados. Além disso, também ficou constatado que as placas das motocicletas pertenciam a outros veículos.

Os supostos proprietários foram localizados e informaram que os veículos foram adquiridos por meio de leilão. Eles apresentaram uma nota fiscal de arrematação com informações discrepantes e, devido a isso, tiveram que ser encaminhados juntamente com as motocicletas para a Delegacia Plantonista de Nossa Senhora da Glória.

Fonte: Ascom PMSE