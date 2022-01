Sead abre nova turma para o Curso de Licitações e Contratos

A Escola de Governo, através da Secretaria de Estado da Administração (Sead), abriu nesta segunda-feira, 03, as inscrições de uma nova turma para o Curso de Licitações e Contratos. O curso abordará a nova Lei de Licitações – nº 14.133/2021, que foi publicada em 1º de abril de 2021 e trouxe novas regras e atualizações das leis relacionadas às licitações e contratos administrativos.

Esta turma terá início no próximo dia 10 de janeiro e irá até o dia 14 deste mês, no horário das 14:00 as 18:00, no auditório do Instituto Tecnológico e de Pesquisas de Sergipe (ITPS). O curso será ministrado pelo professor Marcus Alcântara, e tem os servidores públicos como público alvo.

Marcus afirma que durante as 20 horas de curso, os servidores vão aprender o que a nova lei diz e sobre o gerenciamento de risco, procedimentos licitatórios, concorrência, modelagem contratual e vários tipos de registros.

Inscrições através do link http://sisoc.escola.se.gov.br/cursosAbertos#