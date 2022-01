Estado Sergipe apresenta maior projeção do PIB do Brasil para 2022 e deverá crescer mais de 4%

O aumento proporcional projetado para o PIB sergipano é maior do que o do Brasil, que varia entre 0% (MB Consultoria), 0,58% (Focus/Banco Central) e 1,4% (OCDE)

Segundo análise macroeconômica da MB Associados/4E Consultoria, o Produto Interno Bruto( PIB) de Sergipe deverá crescer mais de 4%, primeiro entre os estados do país junto com a Paraíba em 2022. O aumento proporcional projetado para o PIB sergipano é maior do que o do Brasil, que varia entre 0% (MB Consultoria), 0,58% (Focus/Banco Central) e 1,4% (OCDE).

“Este é mais um indicador de que Sergipe, com um trabalho sério de gestão e planejamento, segue no rumo certo para o desenvolvimento econômico, que gera cada vez mais emprego e renda para a população”, avaliou o governador Belivaldo Chagas.

PIB sergipano

Em estudo publicado em 2021, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o produto interno bruto (PIB) de Sergipe foi de R$ 44,69 bilhões em 2019 e apresentou crescimento em volume de 3,6% em relação ao ano anterior. Foi o 5º maior crescimento entre os estados brasileiros. Sergipe ficou entre os cinco estados do país que mais cresceram, proporcionalmente, com avanços nos três setores principais: Agropecuária (5% da economia do estado), com condições climáticas favoráveis; Indústria(20%), com um aumento na geração de energia elétrica; e nos Serviços, responsáveis por 75% do Valor Adicionado Bruto (VAB) sergipano em 2019.

Destaque também para a Geração de energia elétrica e produção de milho que se apresentaram dentre as atividades com crescimento, assim como a Indústria da construção que também registrou crescimento em 2019.