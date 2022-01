PMA realizou 1.896 atendimentos durante feriado

Para atender os casos de síndromes gripais durante o feriado e final de semana de réveillon, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), manteve em funcionamento as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Cândida Alves, localizada no bairro Santo Antônio, e Augusto Franco, na Farolândia.

As portas de urgência dos hospitais municipais Zona Sul e Zona Norte também realizaram esse tipo de atendimento. Juntas, as quatro unidades realizaram 1.896 atendimentos, entre 31 de dezembro de 2021 e 02 de janeiro desse ano.

Assim como no feriado do Natal, a abertura das UBSs teve como objetivo reduzir a procura de atendimentos de síndromes gripais nos dois hospitais municipais de Aracaju. Nessas duas unidades, além da avaliação médica, os pacientes tiveram acesso a testagem e dispensação de medicamentos.

“Reforçamos que os quadros mais leves de síndromes gripais devem ser tratados nas Unidades Básicas de Saúde, para que nossa rede de urgência e emergência tenha um bom fluxo, acolhendo e tratando os casos mais delicados. A partir desta segunda-feira [3], todas as UBSs retornam o atendimento e estão aptas a receber esses casos leves de síndromes gripais”, ressaltou a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza.

Atendimentos

Durante o feriado de Ano Novo, foram 361 pessoas atendidas nas UBSs, sendo 190 na Cândida Alves e 171 na Augusto Franco. Já nos hospitais municipais, foram 1.535 atendimentos: 799 no Fernando Franco e 736 no Nestor Piva.

Plano de Contingência

Atualmente, Aracaju está com taxa de transmissibilidade de 6,41%, entrando no nível 3 do Plano, o qual prevê abertura de leitos de internação. Até o momento, foram ampliados em sete o número de leitos do Hospital Municipal Fernando Franco, passando de seis para 13. De acordo com a secretária Waneska Barboza, a Prefeitura estuda a ampliação de mais leitos no Fernando Franco e realiza cotação de preços com empresas.

“É importante que as pessoas continuem usando máscara e atualizem o cartão vacinal contra covid-19, mesmo sendo vírus diferentes, estar vacinado é fundamental”, recomenda a gestora.

A Secretaria da Saúde de Aracaju já havia iniciado o Plano com abertura de unidades de Síndrome Gripal no fim de semana (UBSs Augusto Franco e Cândida Alves) e com a orientação para que todas as 45 Unidades Básicas atendam pacientes com sintomas gripais, realizando testes para a detecção dos vírus da covid-19, além de dispensarem medicamentos para tratamento domiciliar, conforme prescrição médica.

Fonte e foto AAN