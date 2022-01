TCE/SE emite nota de pesar pelo falecimento do professor Luiz Soutelo

O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) registra enorme pesar pelo falecimento do professor e cerimonialista Luiz Fernando Ribeiro Soutelo, aos 72 anos, na manhã dessa segunda-feira (3). Ele nasceu no Rio de Janeiro (RJ), mas criou uma relação muito afetiva com o município sergipano de Santa Luzia do Itanhy.

Homem público bastante atuante, Luiz Soutelo tem um legado de serviços prestados ao Estado de Sergipe, com passagens por vários governos e na Prefeitura de Aracaju. Dentre as várias atividades públicas que exerceu, foi presidente do Conselho Estadual de Cultura e era secretário do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe.

Soutelo estava internado há alguns dias em um hospital de Aracaju e lutava contra um câncer nos pulmões. Seu corpo será velado na Sala dos Fundadores da Academia Sergipana de Letras (ASL). O horário e o local do sepultamento ainda não foram divulgados.

O presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Flávio Conceição, externa sua consternação pelo falecimento e se solidariza com familiares e amigos do professor neste momento de dor e sofrimento.

Foto: Arquivo pessoal

Por DICOM/TCE