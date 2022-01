5º BPM apreende 60 armas e 279 kg de drogas em Socorro em 2021

O 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM) divulgou, nesta terça-feira (4), o balanço estatístico das operações deflagradas durante 2021 em Nossa Senhora do Socorro. No último ano, foram apreendidas 60 armas de fogo e 286 munições de diversos calibres. As ações policiais da unidade também resultaram na confecção de 720 Relatórios de Ocorrências Policiais (ROP) e na condução de 601 suspeitos às delegacias.

O levantamento feito pelo 5º BPM também identificou que a unidade policial apreendeu 282 kg de drogas, sendo 279 kg de maconha, 0,7 kg de cocaína e 2,3 kg de crack. O 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) também realizou a lavratura de 155 Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs). Por perturbação do sossego, foram 113 TCOs.

No que se refere ao trânsito, foram 1.643 autos de infrações administrativas, sendo 58 veículos recolhidos. O 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) também apreendeu 102 veículos com restrições de roubo ou de furto.

O comandante da Polícia Militar, coronel Marcony Cabral, explicou que o movimento dos grupos criminosos em Socorro foi mapeado e contribuiu para o reforço das ações de policiamento na localidade. “Hoje, temos uma integração importante entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, assim como a entrada do Departamento de Narcóticos (Denarc). Além disso, estamos estudando a possibilidade de ter mais uma unidade no municipio”, enfatizou.

Fonte e fotp SSP