Boletos Licenciamento 2022 serão enviados para endereços cadastrados

Os boletos para quitação do Licenciamento Anual 2022 com desconto no IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores) e vencimento até 31 de março, serão enviados a partir do mês de janeiro, para os proprietários de veículos em Sergipe nos endereços cadastrados no Detran/SE.

Caso a pessoa não receba o boleto, pode emitir uma nova taxa a qualquer momento através do site www.detran.se.gov.br, na opção “Veículo”, “Licenciamento Anual (CRLV)”.

Além da opção de cota única com desconto, o Licenciamento 2022 pode ser pago seguindo a terminação de placa (sem desconto no IPVA) ou pode ser parcelado no cartão de crédito. Quem escolher esta última opção, após emitir um Documento Único de Arrecadação (DUA), deve acessar VEÍCULOS > PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO, inserir o número do DUA e escolher entre as operadoras de cartão para realizar a simulação de parcelamento e, posteriormente, efetuar a operação financeira.

Há também a opção de pagar até 31 de março, apenas o valor do IPVA avulso para ganhar o desconto no imposto e aguardar o mês correspondente ao final de placa para quitar o restante do valor do licenciamento. Para emitir o boleto avulso de IPVA o interessado deve acessar o site da Secretaria de Estado da Fazenda (www.sefaz.se.gov.br). Importante lembrar que o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo eletrônico (CRLV-e) do Exercício 2022 somente poderá ser emitido após a quitação total do Licenciamento Anual.