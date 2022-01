Um carro de passeio pegou fogo no final da tarde desta segunda-feira (03) na avenida Barão de Maruim com a rua Santa Luzia, próximo a um posto de gasolina, no Centro de Aracaju.

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe foi acionado e conseguiu debelar as chamas causando apenas danos materiais. Ninguém se feriu.