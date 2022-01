Contêiner de síndrome gripal é instalado no Hospital Fernando Franco, em Aracaju

A partir desta terça-feira, dia 4, o Hospital Municipal Fernando Franco passa a contar com contêiner de síndrome gripal para dar fluidez ao atendimento na Unidade. Com esse equipamento instalado pela Prefeitura de Aracaju, a unidade hospitalar passa a dispor de quatro médicos para síndrome gripal, mais uma sala de coleta e uma de triagem e cinco consultórios médicos.

Para a implantação do contêiner, o plantão ficará restrito das 4h às 9h, podendo ser restabelecido antes. Pacientes que precisarem de atendimento no Fernando Franco, durante esse período, podem procurar a entrada principal da Unidade ou a UPA Nestor Piva.

Atualmente, Aracaju está com taxa de transmissibilidade de 6,41%, entrando no nível 3 do Plano, o qual prevê abertura de leitos de internação. De acordo com a secretária Waneska Barboza, a Prefeitura d Aracaju estuda a ampliação de mais leitos no Fernando Franco e realiza cotação de preços com empresas.

A Secretaria Municipal da Saúde já havia iniciado o Plano com abertura de unidades de Síndrome Gripal no fim de semana (UBSs Augusto Franco e Cândida Alves) e com a orientação para que todas as 45 Unidades Básicas atendam pacientes com sintomas gripais, realizando testes para a detecção dos vírus da covid-19, além de dispensarem medicamentos para tratamento domiciliar, conforme prescrição médica.

Fonte: AAN

Foto: Marcelle Cristinne