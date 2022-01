Contribuintes já podem acessar o boleto do IPTU 2022 de Aracaju

Os contribuintes de Aracaju já começaram a receber os boletos de pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU). Os boletos já estão sendo entregues para os contribuintes. O documento também está disponível no site da Secretaria da Fazenda do Município.

O IPTU pode ser quitado em parcela única até o dia 17 de janeiro, com desconto de 7,5% para quem não possuir débitos com o município, e de 2,5% no caso de estar inadimplente. O pagamento também poderá ser feito em parcelas, neste caso, o vencimento da primeira parcela é em 7 de fevereiro e, nos meses subsequentes, sempre no quinto dia útil.

