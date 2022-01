Corpo de Bombeiros realiza 241 atendimentos durante o feriadão de ano novo em Sergipe

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE) realizou 241 atendimentos durante o feriadão de ano novo, de 31 de dezembro a 2 de janeiro. O maior número de atendimentos, 193 no total, foi de orientações a banhistas que estavam em locais com risco de afogamentos nas praias de Aracaju. Os dados são do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp).

Ainda nas praias da capital, foram registrados quatro resgates feitos por guarda-vidas a pessoas que estavam se afogando, além do atendimento a uma criança perdida, sendo localizados posteriormente os responsáveis. Os dados mostraram ainda 22 ocorrências de busca e salvamento, que envolvem solicitações como salvamento de pessoas, animais, retirada de anel, entre outros.

Algumas ocorrências são solucionadas pelos bombeiros já no atendimento telefônico. Elas são registradas como orientação via Ciosp e neste período foram contabilizadas 10 chamadas dessa natureza. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para dez incêndios em vegetação e dois incêndios urbanos.

Fonte: Ascom/CBMSE