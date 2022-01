Deputada Goretti Reis alerta para casos de suicídio em ponte

A deputada Goretti Reis (PSD) usou a tribuna, nesta terça-feira, 04, para fazer um alerta sobre os diversos casos de suicídio ocorridos na ponte que liga as cidades de Lagarto e Itabaiana. Ela sugeriu mudanças no local para evitar o problema.

“Lá, infelizmente, tem ocorrido muitos casos de suicídio e de tentativas pela altura desse local. Em Maceió, tinha uma ponte onde as pessoas praticavam muito isso e eles colocaram um alambrado em todo o percurso da ponte com telas finas que as pessoas não conseguem nem subir, acho que isso pode vir a amenizar”, falou.

A parlamentar informou que irá protocolar uma indicação para o Governo do Estado tentar colocar estas telas altas na ponte. Além disso, ela destacou a importância de criar políticas públicas de apoio a estas pessoas que estão em depressão.

As declarações ocorreram durante o pequeno expediente da sessão plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Foto: Jadilson Simões

Por Wênia Bandeira