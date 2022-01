Deputada Maria Mendonça destaca Dia Mundial do Braille

A deputada Maria Mendonça (PSDB) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe na manhã desta terça-feira, 04, para destacar o Dia Mundial do Braille celebrado hoje. A parlamentar enfatizou a respeito à inclusão social e os projetos que já foram apresentados na Alese, relacionados a esta causa.

“A inclusão nos remete à sensação de pertencimento; por isso desejo e trabalho para que todas as pessoas tenham condições de se sentirem incluídas no meio em que vivem e onde pretendam ir. O acesso à informação e ao conhecimento é um direto de todos e, neste Dia Mundial do Braille, gostaria de lembrar que temos proposituras voltadas a esta causa, como a indicação que propõe ao Governo do Estado e à Prefeitura de Aracaju a adoção de medidas necessárias visando a instalação de placas de Braille com tabelas de horários e itinerários das linhas de ônibus”, disse.

A deputada lembrou, ainda, da importância da colocação de mapa tátil nos terminais e outros equipamentos que contribuam com a mobilidade dessas pessoas. “Em 2020, também apresentamos um PL determinando que instituições públicas e privadas de ensino, no âmbito do nosso Estado, emitam diplomas em Braile, sem cobrança adicional. A inclusão sempre fez parte do nosso mandato”, reforçou.

Agradecimento

A parlamentar também citou os desafios enfrentados nos últimos anos e agradeceu pelo apoio recebido. “No decorrer desses últimos anos, perdemos inúmeros entes queridos, mas, em meio a tantas adversidades, a nossa fé, o carinho e o apoio do povo sergipano, nos fizeram prosseguir”, finalizou.

Foto: Jadilson Simões

Por Shis Vitória