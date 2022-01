Deputado Iran Barbosa fala sobre reajuste do salário-mínimo

O deputado Iran Barbosa (PT) subiu à tribuna, nesta terça-feira, 04, para falar sobre a Medida Provisória Nº 1.091/2021, que aumenta o salário-mínimo para R$ 1.212. A MP foi publicada pelo Governo Federal na última semana do ano de 2021.

O parlamentar lembrou que este reajuste não dá ganhos reais para o trabalho. Ele explicou que se trata apenas de cobrir a inflação acumulada no ano passado que chegou a pouco mais de 10%.

“Houve um tempo em que se fez um discurso que o aumento do salário-mínimo poderia causar prejuízos à economia porque geraria uma desestabilização econômica. Provamos que não é verdade esse discurso, provamos que quando nós valorizamos o salário-mínimo há, na verdade, uma facilitação do movimento da engrenagem da economia no nosso país”, afirmou.

Iran Barbosa ainda salientou que a massa dos trabalhadores tem como referência o salário-mínimo. Desta forma, o aumento nos preços de diversos produtos alimentícios ou não recai sobre estas pessoas sem a possibilidade de ganho real.

As declarações ocorreram durante o pequeno expediente da sessão plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Foto: Jadilson Simões

Por Wênia Bandeira