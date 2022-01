Detran de Sergipe divulga resultado do Programa CNH Social

com 600 beneficiados para a Permissão para Dirigir (PPD) nas categorias A ou B, sendo 300 para a categoria A e 300 para a categoria B.

Já está disponível no site do Detran/SE, em “CNH Social”,

A próxima etapa para as pessoas beneficiadas pelo Programa é realizar a coleta biométrica em qualquer unidade de atendimento da autarquia a partir de agendamento realizado pelo site, em “Acompanhamento de Inscrição”, até o dia 13 de janeiro.

Na edição 2021 foram 21.125 inscritos, que atenderam aos pré-requisitos: ser residente em Sergipe, ter renda familiar de até dois salários mínimos e ser inscrito no CadÚnico.

Passo a passo do processo de habilitação na CNH Social

Após o beneficiado “identificar-se biometricamente”, deverá acessar o site do Detran/SE (www.detran.se.gov.br), na aba “CNH Social”, para realizar o agendamento das avaliações psicológicas e aptidão física/mental em uma das clínicas credenciadas da regional de sua preferência.

Caso seja considerado apto nos exames psicológico e médico, o candidato à PPD selecionado pelo programa deverá acessar o site, na opção “CNH Social”, em “Acompanhamento da Inscrição”, e optar por um dos Centros de Formação de Condutor (CFC) credenciados de sua preferência, no qual realizará as aulas teóricas e práticas de direção veicular do seu processo de habilitação.