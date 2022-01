DHPP elucida homicídio ocorrido no mês de novembro em Nossa Senhora do Socorro

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) elucidou nesta segunda-feira (03), o homicídio que vitimou José Edilson Santos de Jesus, de 34 anos, no último mês de novembro. O crime se deu no conjunto Jardim, no município de Nossa Senhora do Socorro.

Segundo as apurações, José Edilson estava a caminho de uma mercearia para realizar compras, quando foi surpreendido por um suspeito com um revólver, que efetuou diversos disparos contra ele, atingindo o tórax e a cabeça da vítima. Ela não resistiu e veio a óbito no local.

Tanto a vítima quanto o suspeito moravam no bairro Coqueiral, na capital sergipana, local onde se desentenderam, e que teria culminado na execução da vítima. Em seu interrogatório, o investigado confessou ter efetuado os disparos com arma de fogo contra a vítima, alegando ter agido em legítima defesa.

O suspeito já respondia processos referentes aos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo no município socorrense. Ele se encontra preso no Complexo Penitenciário Advogado Manoel Carvalho Neto (Copencam), em São Cristóvão.

Fonte: SSP/SE