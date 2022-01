Dire Straits Legacy retorna ao Brasil com show e inclui Sergipe

O Dire Straits Legacy fará sua turnê no Brasil na segunda quinzena de janeiro e para a alegria dos nordestinos, incluiu Sergipe na turnê e o show em Aracaju está confirmado para o dia 29 de janeiro, a partir das 21h na Arena Batistão. É mais uma realização local da N Produções.

O novo show do DSL conta com um repertório que celebra os 45 anos dos Dire Straits, incluindo os clássicos Money for Nothing, So Far Away, Sultans of Swing, Walk of Life e Romeo and Juliet. É um show único e emocionante que revive a inesquecível e mágica atmosfera da banda britânica formada na década de 1970.

“Money for Nothing”, “So Far Away”, “Sultans of Swing”, “Walk of Life”, “Romeo and Juliet” e muitas outras canções memoráveis interpretadas ao vivo por Alan Clark (teclados), Phil Palmer (guitarra), Mel Collins (sax), Trevor Horn (baixo), Marco Caviglia (voz e guitarra), Primiano Dibiase (teclados), Jack Sonni (guitarra) e Andy Treacey (bateria).

Dire Straits Legacy é um projeto em permanente evolução e, afastando-se do clichê de reunião ou banda tributo, mantêm viva a memória de canções atemporais. Muitos membros do Dire Straits se juntaram ao projeto durante esses anos mas, em 2016, Alan Clark passou a fazer parte da banda. Clark é o histórico tecladista do Dire Straits de 1980 a 1985. Ao lado de Alan Clark estão Phil Palmer (direção musical/guitarra/voz), que trabalhou com Dire Straits de 1990 a 1992, e o renomado saxofonista Mel Collins, membro do Dire Straits de 1983 a 1985 tocou no famoso Alchemy Live Album e no EP Twisting By The Pool.

Trevor Horn é uma verdadeira lenda na indústria da música. Depois de formar a banda The Buggles e gravar o hit “Video Killed the Radio Star”, produziu alguns dos hits que definiram os Anos 80, como “Lexicon of Love” de ABC, “Owner of a Lonely Heart” do Yes e “Relax”, “Two Tribes” and “The Power of Love”, sucessos de Frankie Goes to Hollywood. Trevor também produziu sucessos para Tina Turner, Tom Jones, Barry Manilow, Cher, Boyzone, 10cc, Bryan Ferry, John Legend, Lisa Stansfield, Robbie Williams, Grace Jones, Simple Minds e Seal, trabalho pelo qual recebeu um Grammy como produtor, e muitos outros.

O guitarrista Jack Sonni participou das gravações e turnê do álbum Brothers in Arms. Andy Treacey é um dos mais bem sucedidos musicos do Reino Unido e já gravou e saiu em turnês com Moby, Groove Armada, Robbie Willians, Ronnie Wood, entre outros. Os dois italianos que se juntam à banda são o guitarrista e vocalista Marco Caviglia e o tecladista Primiano Dibiase.

Ingressos

Os ingressos para a única apresentação em Aracaju já estão sendo vendidos através do site furandoafila.com.br, com preços a partir de R$ 100. Tem também a Inteira Solidária que você pode comprar mais em conta e colaborar com um quilo de alimento em prol do Externato São Francisco de Assis.

Foto assessoria

Por Fredson Navarro