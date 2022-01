Edise publica ‘Fragmentos de Memórias’, da jornalista Alexandra Brito

O evento acontece no dia 11 de janeiro, às 17h, na Biblioteca Pública Epifânio Dória

Quando você fecha os olhos consegue relembrar das coisas boas que viveu na sua infância? Essa é a proposta do livro “Fragmentos de Memórias”, escrito pela jornalista e escritora Alexandra Brito, que será lançado dia 11 de janeiro, na Biblioteca Pública Epifânio Dória, no bairro Treze de Julho, em Aracaju, a partir das 17h. A publicação é da Editora Diário Oficial de Sergipe – Edise.

Elaborado durante o ano de 2020, em plena pandemia, Alexandra rememora coisas que viveu quando tinha entre 3 e 4 anos de idade. “Muita gente me pergunta como consigo lembrar dessa época, já que era tão pequena. Por isso são fragmentos, coisas que me recordo e que, durante muitos anos, conversei com minha mãe”, explica.

De acordo com a jornalista, a ideia de escrever sobre a infância surgiu após a partida da mãe, dona Márcia, deste plano terreno, logo após a pandemia da Covid-19 assolar o mundo e ser decretado o isolamento social. “Na época que começou, minha mãe estava internada e partiu 33 dias após dar entrada no hospital. Sempre fui muito apegada a ela e sei que o corpo dela descansou” Alexandra.

O livro acabou sendo uma homenagem à mãe, conforme relata a escritora, que quis retratar os momentos bons vividos ao lado da sua genitora, no 18 do Forte, um bairro humilde de Aracaju. “Minha mãe sempre preservou muito as amizades e lá ela tinha vários amigos e a garotada sempre se juntava para brincar na rua de piçarra. Morávamos na rua Nossa Senhora da Glória que começa de um lado da Avenida Visconde de Maracaju e vai até o Alto do Morro da TV. A gente morava bem ao lado do Mercado Municipal do bairro, que ainda continua lá”.

A intenção, reforça Alexandra Brito, é que cada leitor faça o resgate de suas memórias afetivas. “É um livro para os adultos rememorar a infância e os mais novos conhecerem um pouco das brincadeiras antigas. Tive uma infância simples, numa época em que podíamos brincar na rua, correr, sem medo de violência”, relembra.

Para o diretor Industrial da Empresa de Serviços Gráficos de Sergipe, Mílton Alves, “Fragmentos de Memórias” garantem a história de cada um de nós, “a escritora e jornalista Alexandra Brito narra a sua trajetória com forte sentimento familiar, é uma contribuição valiosa que a Edise acolheu transformando esses fragmentos em livro’.

A publicação tem apresentação da radialista Magna Santana, que relata a amizade com Alexandra Brito e sua facilidade com a escrita. “Certa vez meu filho João Antônio ainda criança me viu colocar um laquê no cabelo e perguntou-me: mamãe tem barata em sua cabeça?. Contei a Xanda e rapidamente virou um de seus escritos e publicado no jornal”.

A escritora Gilmara Gonçalves prefacia o livro. “O que Xanda faz nessa obra é um lindo resgate das experiências vividas na infância e isso nos faz compreender alguns sentimentos que até hoje, na vida adulta, são reproduzidos. … Xanda nos apresenta uma criança tão pura e feliz e, por isso, te convido a ler essa obra com um olhar de criança e, por meio das lindas lembranças aqui narradas, viajar na sua própria história”.

O livro “Fragmentos de Memórias”, editado e impresso pela Edise, conta com fotos do repórter fotográfico Gilton Rosas e charge de Álvaro Santos. O lançamento acontecerá dia 11 de janeiro de 2022, às 17h, no Biblioteca Pública Epifânio Dória. O lançamento tem o apoio do Colégio Amadeus, da Âncora Comunicação, da Sociedade de Anestesiologia de Sergipe (Saese) e da Cooperativas dos Anestesiologistas do Estado de Sergipe (Coopanest-SE).

Nasceu na cidade serrana de Itabaiana. Estudou no Educandário Nossa Senhora da Purificação, nos Colégios Tobias Barreto, Atheneu e Unificado. Fez Faculdade de Jornalismo na então Faculdade Tiradentes, atualmente Universidade Tiradentes, onde também foi professora. Como jornalista passou pelas redações da Tv Sergipe, Tv Aperipê, Jornal da Cidade, Correio de Sergipe e Sindipetro. Foi Magna Santana e alguns colegas de profissão, criaram o serviço de som Alô Comércio. Com a Âncora Comunicação atuou em assessoria de imprensa e comunicação, passando inclusive por órgãos , a exemplo da Secretaria de Saúde de Aracaju e Câmara Municipal de Aracaju, dentre outras instituições.

