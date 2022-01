Fecomércio inaugurará nova sede administrativa do Senac Sergipe no dia 10 de janeiro

Neste ano de 2022, o Senac Sergipe completa 75 anos de atuação na formação profissional dos trabalhadores do comércio, serviços e turismo sergipano, e iniciando as comemorações, no dia 10 de janeiro, o Senac Sergipe realizará a solenidade de inauguração do novo prédio da Administração Regional, edifício Walker Martins Carvalho. A reforma, que ampliou a atual unidade, aumentou a área útil do prédio e trouxe modernidade à edificação, é fruto de investimentos superiores a R$ 3,5 milhões e faz parte de uma série de construções e melhorias que o Senac tem realizado nas unidades da capital e do interior.

Com a reforma, a sede do Senac ganhou uma fachada moderna e melhorou a capacidade ambiental de trabalho dos 82 colaboradores do setor administrativo. O edifício oferece salas com conforto e ambientação planejada, além de serem criados novos espaços que aproveitam ao máximo a sua estrutura.

No edifício, também foram construídas amplas cozinhas-didáticas ampliando a capacidade para receber alunos, equipadas com o que há de mais moderno no segmento de ensino gastronômico.

O empreendimento também foi ampliado para receber a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio-SE), que mudará de endereço em breve e passará a desenvolver suas atividades no edifício Walker Martins Carvalho.

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira, reforça que a obra será um presente para toda a sociedade e destaca a importância do Senac para o crescimento comercial do Estado.

“É com imensa alegria que, no dia 10 de janeiro, vamos inaugurar o novo prédio administrativo do Senac Sergipe. Não é um presente apenas para quem trabalha no Senac ou na Fecomércio, e sim para toda a sociedade sergipana que vai poder usufruir por muitos e muitos anos de tudo que estamos construindo. Pois o novo prédio aumenta nossa capacidade de atendimento ao público, dando mais conforto aos alunos e colaboradores do Senac. O Senac tem a missão de qualificar profissionalmente, e investir em estrutura e tecnologia para oferecer o que há de melhor para o aluno e as empresas atendidas é fundamental. Isso faz a diferença para o desenvolvimento de um comércio mais forte e competitivo”, destacou Laércio Oliveira.

De acordo com a diretora regional do Senac, Priscila Felizola, a instituição de ensino completa 75 anos mirando o futuro, com a entrega de obras importantes para a formação das próximas gerações de alunos e para a educação profissional em Sergipe.

“O Senac Sergipe vem construindo uma linda história ao longo de todas essas décadas, que nos orgulha muito e pela qual temos o maior respeito. Mas sempre estamos atentos às necessidades, perspectivas e mudanças da sociedade, portanto, nos últimos anos temos realizado investimentos na melhoria e ampliação da nossa rede. Até agora, foram investidos mais de 40 milhões na ampliação e modernização do Senac em Sergipe; A reforma do edifício da administração regional é apenas uma pequena parte dessas ações que estão dentro dessa nossa visão de futuro, de continuidade e do legado que queremos deixar para o Estado de Sergipe”, declarou a diretora.

75 anos

Fundado em 1947, o Senac Sergipe é o principal agente de educação profissional voltado para o comércio de bens, serviços e turismo do Estado. A instituição oferece cursos de aprendizagem, capacitação, aperfeiçoamento, programas socioambientais, socioprofissionais e instrumentais, cursos de formação profissional técnica e cursos superiores, especificamente, pós-graduação e cursos de extensão promovidos pelo portal da Rede EAD Senac.

Em Sergipe, o Senac dispõe de unidades em Aracaju, Itabaiana, Lagarto, Tobias Barreto e Nossa Senhora da Glória, mas tem atuação em todos os municípios sergipanos através do programa Senac Móvel, que leva cursos com as carretas-escola a locais que não possuem unidade física do Senac.

Só nos últimos anos, foram investidos mais de R$40 milhões em reformas, compra de equipamentos e mobiliário, além da construção do Senac de Nossa Senhora da Glória, o maior pólo pedagógico do interior sergipano, inaugurado em outubro do ano passado.

Após a entrega da sede administrativa, será a vez de inaugurar o novo bloco gastronômico e o restaurante escola Senac Bistrô, que estão em fase final de construção e serão inaugurados nos próximos meses.

Por Marcio Rocha