FGV divulga resultado das provas objetivas do concurso da Câmara Municipal de Aracaju

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga na noite desta segunda-feira, 03, o resultado das provas objetivas da Câmara Municipal de Aracaju (CMA). A prova foi realizada no dia 5 de dezembro de 2021 seguindo todos os protocolos sanitários. O concurso inicialmente seria realizado em maio de 2020, mas devido à pandemia precisou ser adiado.

O certame oferta 52 vagas, destas, 34 para nível médio e técnico e 18 para nível superior. As provas foram realizadas em dois momentos: pela manhã, para cargos para nível superior e, à tarde, para nível médio e técnico. O gabarito foi disponibilizado no portal da FGV no dia 07 de dezembro.

Dos 16.437 inscritos no concurso, apenas 5.875 realizaram a prova para concorrer às 52 vagas, e cerca de 1100 pessoas solicitaram a devolução da taxa de inscrição. A porcentagem de ausentes no certame foi de 64%. A validade do Concurso será de dois anos, contados a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogados pelo mesmo período, a critério da Câmara.

Após o resultado das provas objetivas, haverá no dia 13 de janeiro a convocação dos 52 candidatos para realizarem a prova de taquigrafia no próximo dia 30 de janeiro. O candidato pode seguir acompanhando as etapas seguintes do Concurso por meio do portal da FGV: https://conhecimento.fgv.br/concursos/cma20 .

O resultado final será homologado pela Câmara Municipal de Aracaju, mediante publicação no veículo de comunicação dos atos oficiais do Município de Aracaju, e divulgado na Internet no site da FGV.

Foto: César de Oliveira

Fonte: CMA