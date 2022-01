Governador do RS, Eduardo Leite faz primeiro post com o namorado:” 2022 de muito amor”

Muito amor em 2022. É esse o desejo do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), para o ano que se inicia. O político postou, pela primeira vez em seu Instagram, um registro com o namorado, o médico pediatra capixaba Thalis Bolzan, de 29 anos.

“Um 2022 de muito amor no coração de todos!”, escreveu ele na legenda da publicação feita durante a virada do ano.