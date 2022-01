Governo de Sergipe realiza manutenção em diversas rodovias estaduais

Serviços contemplam seis territórios sergipanos

Com objetivo de garantir segurança e comodidade aos condutores de veículos e melhorar a trafegabilidade da malha viária estadual, o Governo de Sergipe, por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER) realiza manutenção em rodovias de seis territórios sergipanos.

Os trabalhos contemplam atividades diversas, a exemplo de limpeza de acostamentos, pontes e a continuidade da Operação Tapa-Buraco, que vem sendo executada ininterruptamente (exceto em períodos chuvosos) nos oito territórios sergipanos, minimizando os transtornos nas rodovias, ocasionados pelos desgastes naturais e tempo de construção de cada uma delas.

Na última semana de 2021, foram concluídos os serviços da Operação Tapa-Buracos na Rodovia SE-270, no entroncamento da BR-101 e a SE-100, no Povoado Caueira, em Itaporanga D’ajuda, Território da Grande Aracaju. Ainda na SE-270, porém, no Território Centro Sul, os serviços foram finalizados em trechos entre os municípios de Simão Dias e Lagarto e na SE-265 entre Lagarto e Itaporanga D’ajuda, e de limpeza da ponte na SE-369 entre a sede de Capela e o Povoado Pirunga, no Território Leste Sergipano ainda na SE-170, entre os municípios de Itabaiana e Moita Bonita, no Território Agreste Central Sergipano.

Nesta primeira semana de 2022, as atividades de manutenção concentram-se na limpeza de pontes entre os municípios de Nossa Senhora da Glória e Ribeirópolis (SE-175) e na limpeza da Rodovia SE-100, no município de Estância.

Já a Operação Tapa-Buraco foi iniciada na SE-467 entre os municípios de Itabaianinha e Tomar do Geru, no Território Sul Sergipano e na SE-230 entre o município de Canindé do São Francisco e a Divisa entre Sergipe e Bahia, no Território do Alto Sertão. Iniciada no mês passado, a operação prossegue em trechos das SE-265 e 459, ambas no município de Lagarto.