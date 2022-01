Homem morre carbonizado após o carro pegar fogo na saída da cidade de Riachão do Dantas

Um homem morreu carbonizado na tarde desta segunda-feira (03) após o veículo pegar fogo e ficar completamente destruído e o carro foi localizado às margens da rodovia, fora da pista.

O fato foi registrado na saída da cidade de Riachão do Dantas para o município de Pedrinhas. A vitima foi identificada como Daniel do Camarão, de 48 anos, morador do bairro Santa Teresinha, em Lagarto.

As informações são de que o fogo foi apagado com a ajuda de um caminhão pipa.

A Perícia e Instituto Médico Legal foram acionados para a ocorrência.