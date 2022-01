Meteorologia prevê que chuvas leves ocorrerão nos próximos dias em quase todo o Estado

Mesmo com precipitações rápidas em cinco dos oito territórios, temperaturas máximas se mantêm acima dos 30ºC

Apesar da alta sensação térmica e dos termômetros acima dos 30ºC, predominante desde os primeiros dias de 2022 e com precipitações rápidas e pontuais, a previsão meteorológica é de que a partir da tarde desta terça-feira, 4, na quarta-feira, 5 e na quinta-feira, 6, chuvas leves ocorram em alguns municípios de cinco, dos oito territórios sergipanos.

Segundo informações de especialistas da Coordenadoria de Meteorologia e Mudanças Climáticas (CMT), da Superintendência Especial dos Recursos Hídricos e Meio Ambiente (Serhma), os ventos que escoam em direção ao interior do Nordeste, Sudeste e o Oceano Atlântico, reforça a instabilidade climática nessas áreas, sem contar que a convergência de umidade de sistemas frontais oceânicos com a umidade amazônica nos dias que antecedem as chuvas mais intensas, favorece o deslocamento de massa de ar quente, as quais além de elevar as temperaturas, também aumentam a sensação térmica.

Para a tarde desta terça-feira, 04, há probabilidade de precipitações leves no Território Centro Sul Sergipano, céu aberto no litoral com poucas nuvens e tempo parcialmente nublado nos demais territórios. A noite tende a ser de céu nublado ou parcialmente nublado ao longo de todo o Estado. No litoral, as temperaturas mínimas ficarão em torno de 23,5°C e máximas de 30,1°C. Já no interior, as mínimas tendem a ser de 21,4°C e máximas de 32,4°C.

Na madrugada de amanhã, 05, espera-se chuvas leves nos Territórios Centro Sul e Sul Sergipano e tempo nublado nos demais. No período da manhã, há probabilidade de céu nublado ou parcialmente nublado em todo o Estado, e chuvas leves no período da tarde nos Territórios Agreste Central, Centro Sul, Leste e Sul Sergipano e tempo parcialmente nublado nos outros. À noite, tende a ser de tempo nublado ou parcialmente nublado em todo o Estado. No litoral as temperaturas variam entre 23,7°C e 30,2°C, enquanto no interior, elas oscilam de 21,4°C a 32,2°C.

Na quinta-feira, 06, o tempo fica nublado e parcialmente nublado em todo o Estado durante a madrugada e a manhã. À tarde, há possibilidade de chuvas leves no Território do Alto Sertão e céu aberto com poucas nuvens no litoral e parcialmente nublado no restante do Estado, sendo que à noite o tempo fica nublado ou parcialmente nublado nos oito territórios. Os termômetros no litoral se elevam e marcam entre 23,2°C e 30,3°C, já no interior do Estado, eles variam de 21,7°C a 34,3°C.

Informações e foto ASN