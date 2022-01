Nova Diretoria da OAB Sergipe, CAASE e conselheiros seccionais tomam posse

Aconteceu na noite desta segunda-feira (03), a solenidade de posse da Diretoria da OAB/SE, Conselho Seccional e da Diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe (CAASE) para o triênio 2022-2024. Costa, tendo como vice-presidente Lethicia Mothé Barreto; secretário geral Nilton Lacerda da Silva Filho; secretária adjunta Clara Arlene Ferreira da Conceição; diretor tesoureiro Ismar Ramos Filho.

Também tomaram posse os novos diretores da CAASE, estando na presidência, Marília de Almeida Menezes; vice-presidente Ricard Cezar Nascimento de Oliveira; secretário geral Gabriel Yuri Alves Mury de Barros; secretária geral adjunta Ana Carolina Teixeira Mota; e Tesoureiro Alceu Castro Ivo.

Na oportunidade também foram eleitas as diretorias das Comissões Permanentes da Ordem. O presidente empossado reafirmou em seu discurso o compromisso com a defesa da advocacia para resgatar o respeito e o protagonismo da OAB em Sergipe. “Não podemos mudar o passado, mas juntos vamos transformar o futuro porque o trabalho coletivo e participativo será o alicerce dessa nova união”, afirma Danniel Costa.

Ele também destacou algumas medidas essenciais que serão executadas pela nova diretoria no triênio, como a defesa incansável das prerrogativas, com a adoção de medidas legais cabíveis contra autoridades que violarem os direitos da categoria; revisão da anuidade; melhorias para a advocacia dativa; incentivos à jovem advocacia e à advocacia sênior, através de cursos, programas e participação total na OAB; cuidado e atenção necessária com as políticas de minorias, entre outras.

Por Innuve Comunicação

Foto Cleverton Ribeiro