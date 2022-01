Peixes mortos são encontrados em dois rios de Sergipe. Situação é acompanhada pela Adema

Peixes mortos foram encontrados nos rios Siriri e Japaratuba em Sergipe. A denúncia foi realizada por moradores e pescadores, nesta terça-feira (04).

De acordo com o diretor-presidente da Adema, Gilvan Dias, o rio Japaratuba traz recorrências de ações relacionadas à crimes ambientais.

Segundo informações passadas por moradores da região, os peixes começaram a aparecer mortos no último domingo no trecho do Povoado Pingo de Fogo, em General Maynard e no Rio Siriri no município de Japaratuba e Rosário do Catete.

As prefeituras dos municípios informaram que acompanham o caso e que já registram a situação junto a Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema).