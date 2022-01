Pelo Agreste e por Sergipe: Talysson de Valmir faz um balanço da sua atuação em 2021

Nesse começo de 2022 o deputado estadual Talysson de Valmir, PL, aproveita para mostrar os resultados de mais um ano de mandato na Assembleia Legislativa de Sergipe. “O trabalho não parou, mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia. Eu fui escolhido por mais de 42 mil sergipanos para trabalhar por eles e não tenho o direito de desapontá-los.” Afirma o deputado.

Talysson teve o surpreendente número de 211 aprovações na Casa Legislativa, entre Projetos de Lei (PL), Indicações e Requerimentos. Vários temas importantes como: saúde, educação, direitos de minorias, cultura, infraestrutura, geração de emprego, segurança pública, desenvolvimento social e regional. De um total de 63 PL´s, 16 deles foram aprovados pela casa. “Infelizmente, muitas proposituras não tiveram a atenção merecida da presidência da casa, muitas delas não foram sequer pautadas para votação, como é o caso do Projeto sobre Pobreza Menstrual. Mas sigo firme e não vou desistir delas,” declara Talysson, ao lamentar sobre o atraso nas votações de alguns de seus projetos.

Além dos Projetos de Lei, pelo menos 105 indicações foram feitas pelo Deputado. O parlamentar pode, por meio delas, sugerir a manifestação de um órgão sobre determinado assunto e, logo em seguida, que ele adote uma providência. Talysson, em suas mais de 100 indicações, solicitou ao Governo do Estado melhorias em várias áreas como: saúde, rodovias, segurança pública, educação e assistência social. “Mesmo com a pandemia, continuei percorrendo o nosso estado e ouvindo dos sergipanos as suas reclamações e necessidades. É um número muito bom de Indicações e grande parte delas já foi executada, como as roçagens e recapeamento de rodovias, instalação do Centro de Hemoterapia em Itabaiana, reforma do Restaurante Padre Pedro em Aracaju e várias outras que orgulham o nosso povo.” Observa o parlamentar.

O trabalho fora do gabinete também foi um dos destaques esse ano. Talysson serviu de ponte para vários prefeitos sergipanos na resolução de problemas tanto nos órgãos do Governo Estadual, quanto em Brasília, capital federal. O parlamentar realizou cinco visitas a Brasília com prefeitos do Agreste e, ao lado deles, conseguiu recursos para a Saúde, pavimentação de ruas, Educação e para a implantação do Centro Regional de Equoterapia em Itabaiana. Ademais, foram 96 reuniões em órgãos e secretarias do governo ao lado de prefeitos e secretários municipais. “Por ser deputado, sempre consegui estreitar as relações entre os prefeitos e os órgãos estaduais, assim como com os amigos e deputados federais. Eu tenho o maior prazer em acompanhá-los em cada reunião e viagem, contribuindo com o que posso para o bem de cada cidade e sua população,” lembra Talysson.

O Deputado ainda mostrou presença constante em dezenas de municípios visitados durante o ano, tais como Itabaiana, Ribeirópolis, Campo do Brito, Frei Paulo, Carira, Macambira, Pinhão, Nossa Senhora Aparecida, Brejo Grande, Neópolis, Riachuelo, São Domingos, Nossa Senhora da Glória e das Dores, Pedra Mole, Areia Branca, Malhador, Moita Bonita, São Miguel do Aleixo, Boquim, Poço Verde e vários outros. “Eu peguei o costume do meu pai, Valmir de Francisquinho, em visitar sempre os amigos e ouvir diretamente deles as suas reivindicações. Esse é o nosso diferencial, temos no abraço do povo a nossa melhor inspiração,” afirma o deputado.

Da assessoria

Foto: Jadilson Simões