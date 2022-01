Polícia Militar de Sergipe inicia Curso de Operações de Choque

A capacitação, inicialmente, conta com a participação de 55 policiais militares, sendo, sete deles, integrantes de outras corporações coirmãs

Com o objetivo de aumentar a qualificação do público interno e externo, a Polícia Militar de Sergipe iniciou, na manhã desta terça-feira, 04, o III Curso de Operações de Choque (COC/2022). A capacitação, inicialmente, conta com a participação de 55 policiais militares, sendo, sete deles, integrantes de outras corporações coirmãs.

A aula inaugural aconteceu no auditório do Centro de Criatividade, em Aracaju, e contou com a participação do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Marcony Cabral.

De acordo com o oficial, os cursos especializados trazem um determinado grau de dificuldade em sua essência, mas é algo que faz parte da atividade de Choque, uma atividade bastante complexa. Para ele, é necessário estar sempre bem preparado, seja com atualização dos conhecimentos, seja com investimento em equipamentos, para o bom cumprimento da lei e da ordem pública.

“O aperfeiçoamento técnico e profissional do policial militar é de fundamental importância para a sociedade, uma vez que essa é a maior beneficiada das atividades desenvolvidas com eficiência e eficácia por parte da Polícia Militar”, completou o comandante da PMSE.

O III Curso de Operações de Choque terá regime escolar integral e semi-integral, variando durante as fases. Durante o período previsto de cinquenta dias, será aplicada uma matriz curricular contendo disciplinas como: Policiamento de Choque em Evento, Táticas de Controle de Distúrbios Civis Aplicada, Doutrina de Gerenciamento em Eventos Críticos, Reintegração de Posse Rural e Urbana, Aspectos Jurídicos e Sociais a Serem Observados em Manifestações, entre outras.

“Essa especialização promovida para policiais militares, tanto da nossa, como de outras corporações, visa suprir as eventuais demandas deste ano de 2022. Dessa forma, foi realizado um grande investimento na área de equipamentos e na parte humana, para que os profissionais de segurança pública estejam preparados para agir e dar uma resposta satisfatória, em qualquer tipo de evento”, explicou o coordenador do curso, capitão Fábio Pereira lemos.

Foto PM/SE