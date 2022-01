Prefeitura recolhe 78 toneladas de lixo das praias durante o feriado

Por intermédio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), a Prefeitura de Aracaju manteve, durante este fim de semana, dezenas de trabalhadores mobilizados na limpeza pública da cidade. Assim, além dos mutirões nos bairros, as equipes estiveram voltadas a regiões com grande fluxo de pessoas, a exemplo do litoral, onde foram recolhidas 78 toneladas de resíduos.

De acordo com o Operacional da empresa, foi elaborado um cronograma diferenciado que, somente para as áreas litorâneas, foi executado por cerca de 200 agentes. As ações de conservação, com destaque para a varrição, coleta de lixo e gadanhamento, foram reforçadas ao longo da extensão de areia, bem como do estacionamento da Cinelândia, Orlas da Atalaia e Pôr do Sol, no Mosqueiro, além dos bares e restaurantes de praia.

O suporte no recolhimento do lixo contou, também, com a utilização de 120 contentores distribuídos em pontos estratégicos e caixas estacionárias. “Para dar mais celeridade à operação quatro caminhões compactadores foram usados na coleta de 29,89 toneladas de resíduos, além de duas caçambas de material volumoso proveniente das regiões dos Arcos e da Cinelândia, contabilizando mais 48,19 toneladas”, detalhou o diretor de Operações, Bruno Moraes.

Já no domingo, 2, demais localidades da capital, como o Salgado Filho, Grageru, Inácio Barbosa, Dia e o Centro, tiveram suas demandas atendidas por dez equipes com diferentes frentes de serviços, entre eles a capinagem manual.

”Os locais das zonas Norte e Sul onde houve o funcionamento das feiras livres também receberam nossa atenção no tocante à limpeza e lavagem das vias”, acrescentou Moraes.

Foto: Ascom Emsurb