Programe-se com o Sesc. Brincar é Coisa Séria. Verão, praia e saúde

A colônia de férias acontece de 10 a 14/01, das 7h30 às 11h30, nas Unidades Socorro e Atalaia, para crianças de 04 a 10 anos. Matrículas abertas na central de atendimento do Sesc. Consulte informações pelo 3216-2727.

Manhã de Sol com diversão

Curtir o final de semana no Clube do Sesc é uma opção divertida e relaxante. Além das piscinas e quadra poliesportiva, o Sesc oferece uma programação recreativa e cultural para toda família. A lanchonete é um atrativo a parte, com petiscos e bebidas geladinhas.

Para ter acesso basta apresentar a credencial (carteira) e desfrutar de um espaço seguro e confortável. O Sesc também coloca à disposição dos associados convites de acesso para amigos e familiares (02 convites por titular). Os convites podem ser pagos e retirados na central de atendimento ou na portaria do clube. Consulte informações pelo 3216-2727.

Verão, praia e saúde

A ideia é manter o corpo saudável e para isso se alimentar bem e fazer atividade física regularmente são elementos essenciais. O Sesc realiza em suas academias de ginástica uma programação completa: musculação, pilates, funcional, natação, hidro, cross training e clube de corrida.

Os preços são acessíveis, funciona nos três turnos e conta com uma equipe especializada. Inscrições abertas na central de atendimento, de segunda a sexta-feira, no horário comercial. Informações 3216-2727.

Viajar é preciso

Viajar é preciso e com o Sesc melhor ainda. Os roteiros para 2022 já estão disponíveis. Alagoas, Pernambuco e Bahia são alguns destinos da região Nordeste. O programa de excursões terá início em abril com Praia de Paripueira, Porto de Galinhas, Tour do Vinho em Petrolina, Xingó, hotel fazenda em Gravatá e Ilha de Itaparica. Acesse www.sesc-se.com.br e conheça a programação completa.

