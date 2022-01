Sergas publica chamada pública para seleção de supridor de gás natural

A Sergipe Gás S.A. (Sergas), concessionária sergipana de distribuição de Gás Natural canalizado, publicou novo instrumento de Chamada Pública para compra de Gás Natural. Os objetivos desta Chamada Pública incluem ampliar o rol de supridores de Gás Natural e buscar melhores condições comerciais aos usuários de Gás Natural Canalizado no estado de Sergipe.

O Termo de Referência, publicado no website da Sergas em 03 de janeiro de 2022, declara a intenção da companhia de adquirir até 350 mil m³/dia de gás natural, com início de fornecimento previsto para até o dia 31 de março deste ano. Produtores, importadores ou agentes comercializadores poderão participar da chamada pública com o envio de propostas comerciais de venda de Gás Natural até o dia 14 de janeiro de 2022.

Com esta iniciativa de aquisição, a companhia distribuidora considera tanto as transformações do mercado de gás natural quanto a necessidade de cooperação e sintonia entre os diversos agentes da cadeia de distribuição do insumo. Atualmente a Sergas distribui Gás Natural a mais de 34.000 usuários em sete municípios sergipanos através de 265 quilômetros de gasodutos e, nesse cenário, a Sergas age incessantemente em prol da oferta de um produto mais competitivo e do melhor serviço aos seus usuários.

Todas as informações inerentes à Chamada Pública estão disponíveis em: https://www.sergipegas.com.br/

Por ASCOM-Sergas