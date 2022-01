Sergipe é o único estado do país que abre uma nova empresa em menos de 24 horas

Em dezembro, o empresário sergipano levou em média 19 horas para abrir um novo empreendimento.

Mais uma vez Sergipe é referência no país em desburocratizar o ambiente de negócios. Enquanto no Brasil o tempo médio para abrir uma empresa é de 2 dias e 7 horas, o estado sergipano encerrou o mês de dezembro com o menor período já computado: 19 horas. Pelo terceiro mês consecutivo, o estado foi destaque pela agilidade no registro e abertura de novas empresas. Os dados são da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (REDESIM).

Em 2021, 5.399 empresas foram constituídas; desse valor, 4.624 foram abertas em questão de segundos pela categoria de deferimento automático – o equivalente a um aumento de 22% em relação a 2020, que abriu 4.238 empresas.

A Junta Comercial de Sergipe (Jucese) também é referência em atuação. Em dezembro, o órgão responsável pelo registro de empresas levou em média 3 horas para registrar uma nova empresa na sua base dados, permanecendo no primeiro lugar como a Junta Comercial mais rápida do país.

Segundo o presidente da autarquia, Marco Freitas, o resultado positivo é fruto das ações desenvolvidas pelo órgão através dos investimentos do Governo do Estado, que possibilitam um ambiente de negócios cada vez mais favorável ao empreendedor.

“O mercado sergipano está se recuperando de uma crise nunca antes vista, portanto, todas as medidas que estão sendo tomadas pela Jucese têm alcançado excelentes resultados. Estamos empenhados em fornecer aos empreendedores um local menos burocrático e cada vez mais propício às novas empresas”, ressalta Freitas.

Fonte: Innuve

Foto: Kaio Espinola