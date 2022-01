Servidor: saiba como fazer a declaração da vacina em Aracaju

A Prefeitura de Aracaju, através do decreto nº 6.641/2021, tornou obrigatória a vacinação dos servidores municipais contra a covid-19. Para dar mais agilidade e praticidade ao processo de declaração da vacina, a Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog) disponibiliza o sistema de cadastro através do AjuInteligente.

O decreto determina que cada secretaria ou órgão municipal fiscalize o cumprimento da obrigatoriedade da imunização. Caso o servidor se recuse, sem justificativa, a cumprir a medida, deverá ser afastado do trabalho e ter os dias descontados do seu salário. Os servidores devem acessar a plataforma online para registrar os dados relativos às doses já tomadas.

Passo a passo

Para cumprir a determinação, o servidor deve acessar a plataforma ajuinteligente.aracaju.se.gov.br e clicar no banner da Declaração da Vacina e efetuar o login usando seu usuário e senha. Caso ainda não possua um cadastro, deve clicar em Cadastrar.

Em seguida, deve informar os dados pessoais solicitados e clicar em Adicionar Dose para preencher com os dados da vacina, os quais podem ser encontrados no cartão de vacinação ou no aplicativo Conecte SUS. Por fim, o servidor anexa o comprovante da vacina clicando em Procurar.

Para adicionar mais doses, clique novamente em Adicionar Dose e repita o processo. Após inserir as informações e comprovantes de todas as doses, bata clicar em Enviar.

Clique aqui para declarar sua vacinação