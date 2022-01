Simão Dias ganha nova Farmácia Básica Municipal

Na manhã desta terça-feira, 4 de janeiro, a Prefeitura de Simão Dias, por meio da Secretaria de Saúde, entregou oficialmente a nova Farmácia Básica Municipal de Simão Dias, que passou a funcionar em novo endereço, localizada no Calçadão Dr. Juviniano de Carvalho, 296, nas imediações da agência do Banco do Brasil.

Além do novo endereço, que facilita o acesso da população aos medicamentos distribuídos gratuitamente pelo município, a Farmácia Básica recebeu aparelhos de ar condicionado, sistema de senha, TV e cadeiras. Sem contar que o espaço conta com farmacêuticos em todo o horário de funcionamento do órgão e um quadro de funcionários de assistentes de Farmácia.

Presente ao ato público, o prefeito Cristiano Viana destacou mais uma ação da gestão Nossa Força, Nossa Gente em Simão Dias, em prol da população. “Além de proporcionar maior conforto e comodidade aos usuários do órgão municipal, a nova Farmácia Básica mostra o compromisso da nossa administração como a população simãodiense.

Além do gestor municipal, o ato contou com a participação do secretário de Saúde e vice-prefeito, Renaldo Prata, a primeira-dama, Cláudia Cristiane, a presidente da Câmara Irailde Souza, dos vereadores Delson do Bonfim e Rogério Nunes, além dos secretários municipais e do farmacêutico, Daniel Andrade de Oliveira, representando o Conselho Regional de Farmácia do Estado de Sergipe, e da farmacêutica e coordenadora da Assistência Farmacêutica Municipal de Simão Dias, Ariadne Conceição.

As novas instalações da Farmácia Básica representam qualificação do serviço da Assistência Farmacêutica que atualmente vem sendo prestada pelo município, assim como representa a concretização de mais um projeto de humanização da Saúde desenvolvido pela atual gestão.

ASCOM / Prefeitura Municipal de Simão Dias